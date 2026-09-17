БПЛА «Герань‑4 Сикер» уничтожили используемые противником суда в Одесской области

В порту Черноморск Одесской области операторы дальнобойных БПЛА «Герань‑4 Сикер» нанесли удары по судам, использовавшимся для перевозки военных грузов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Сикорский ожидает...
- А Европа ищет перег...
- Власти ДНР и люди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым