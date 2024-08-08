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Пересечение эстонской границы со стороны России существенно замедляется из-за одного новшества Таллина

Пересечение эстонской границы со стороны России существенно замедляется из-за одного новшества Таллина

Правительство Эстонии с 8 августа ввело полный таможенный контроль в отношении граждан и грузов, которые едут из России.

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