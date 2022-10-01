Новости Тамбова

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В Тамбовской области ожидаются грозы

В Тамбовской области ожидаются грозы

Сегодня в течение дня на территории Тамбовской области ожидаются грозы, в отдельных районах ливни. Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Тамбовской области обращается ко всем жителям и гостям Тамбовской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности: Правила поведения при ливневом дожде: - постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии; - используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги; - при передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой; - если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень; - не находитесь вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.

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