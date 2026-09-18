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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефанос Циципас: «Скучаю по той версии себя, которая думала, что взрослая жизнь – это есть мороженое на ужин»

Стефанос Циципас поделился мыслями о взрослении. «Скучаю по той версии себя, которая думала, что взрослая жизнь – это есть мороженое на ужин», – написал грек в соцсети.

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