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ТАСС

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На единственном участке в ФРГ началось голосование на выборах в ГД

На единственном участке в ФРГ началось голосование на выборах в ГД

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах в Госдуму началось на единственном избирательном участке в Германии, созданном на базе посольства России в Берлине.

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