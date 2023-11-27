Пролежавшую в сугробе несколько часов российскую девочку подключили к ИВЛ

Пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области сообщила, что двухлетнюю девочку, которая была госпитализирована с переохлаждением в городе Серов после того, как она провела несколько часов в сугробе без верхней одежды, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) .