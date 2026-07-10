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Экс-гонщик «Ф-1» Бланделл: «Для Пиастри было бы полезно стать лидером другой команды, вероятно»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Бланделл высказался о гипотетическом уходе из «Макларена» Оскара Пиастри .

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