«Интер» уверен в аренде Лукаку у «Челси». Форвард согласен на снижение зарплаты с 12 до 8 млн евро

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Интер» на правах аренды. Миланский клуб уверен в переходе 29-летнего игрока сборной Бельгии, который согласился на снижение зарплаты с 12 до 8 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.