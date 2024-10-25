Отвечающей лошадиным ржанием на любой неясный ей вопрос вице-президенту США Камале Харрис, кажется, удалось сделать то, что не удавалось сделать […] The post Республиканцы обвиняют Харрис в эскалации угроз appeared first on Медиакратия.
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