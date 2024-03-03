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Ближневосточное агентство ООН обвинило Израиль в жестоком обращение с жителями Газы

Ближневосточное агентство ООН обвинило Израиль в жестоком обращение с жителями Газы

ГАЗА, 4 марта, ФедералПресс. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) готовит отчет о жестоком обращении с задержанными жителями сектора Газа, сообщает издание New York Times со ссылкой на копию документа.

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