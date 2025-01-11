Депутат Госдумы Айдар Метшин призвал помочь восстановить разрушенный ВСУ госпиталь для бойцов из РТ

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили госпиталь, где получали помощь более двухсот бойцов 430 полка, среди которых есть и нижнекамские военнослужащие.
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