Данные по инфляции будут мешать восстановлению рынка

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".Сегодня на азиатских рынках наблюдается снижение: индексы Японии, Австралии и Южной Кореи демонстрируют падение, оказывая давление на региональный рынок, который приближается к худшему месячному результату с августа 2023 года.