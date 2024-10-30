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Данные по инфляции будут мешать восстановлению рынка

Данные по инфляции будут мешать восстановлению рынка

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".Сегодня на азиатских рынках наблюдается снижение: индексы Японии, Австралии и Южной Кореи демонстрируют падение, оказывая давление на региональный рынок, который приближается к худшему месячному результату с августа 2023 года.

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