Требования футболисток сборной Испании к национальной федерации

В общей сложности 39 испанских футболисток, в том числе 21 из 23 членов сборной, выигравшей чемпионат мира, заявили, что будут продолжать бойкотировать матчи национальной команды до тех пор, пока в федерации футбола страны не произойдут изменения.
В общей сложности 39 испанских футболисток, в том числе 21 из 23 членов сборной, выигравшей чемпионат мира, заявили, что будут продолжать бойкотировать матчи национальной команды до тех пор, пока в федерации футбола страны не произойдут изменения.
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