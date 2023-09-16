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Требования футболисток сборной Испании к национальной федерации

Требования футболисток сборной Испании к национальной федерации

В общей сложности 39 испанских футболисток, в том числе 21 из 23 членов сборной, выигравшей чемпионат мира, заявили, что будут продолжать бойкотировать матчи национальной команды до тех пор, пока в федерации футбола страны не произойдут изменения.

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