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Аргументы недели

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Die Welt: Украина рискует потерять поддержку Запада из-за выборов в Европе в 2027 году

Die Welt: Украина рискует потерять поддержку Запада из-за выборов в Европе в 2027 году

"Украина рискует потерять поддержку со стороны Запада после выборов в Европе." Об этом с тревогой сообщает немецкое издание Die Welt, и отмечает, что 2027 год – это год крупных выборов в Европе.

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