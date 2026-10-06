"Закрытие мостов через Днепр обернется логистическим кошмаром": Россия начала новый этап СВО. Почему раньше это было невозможно?

В Киеве огромные пробки из-за ударов по переправам. Есть риск, что военная логистика встанет. Почему мы не сделали этого в самом начале войны? Неожиданную версию выдвинул подпольщик.
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