Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 904 подписчика

"Закрытие мостов через Днепр обернется логистическим кошмаром": Россия начала новый этап СВО. Почему раньше это было невозможно?

"Закрытие мостов через Днепр обернется логистическим кошмаром": Россия начала новый этап СВО. Почему раньше это было невозможно?

В Киеве огромные пробки из-за ударов по переправам. Есть риск, что военная логистика встанет. Почему мы не сделали этого в самом начале войны? Неожиданную версию выдвинул подпольщик.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым