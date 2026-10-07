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Christa Pike conscious, talking six days after botched execution

Death row inmate Christa Pike is conscious and speaking, her attorneys said Tuesday, six days after Tennessee failed to execute her.

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