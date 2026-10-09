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Позитив для оптимистов

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Национальный символ Эстонии готовится к побегу

Национальный символ Эстонии готовится к побегу

Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия.

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