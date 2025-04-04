МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ.

С прекрасным праздником весны поздравили учащиеся своих любимых мамочек и бабушек.10 марта 2025 года в клубе ´Крыница´ государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.
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