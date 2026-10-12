‼️🇷🇺🏴☠️ Отца и дочь приговорили к 18 и 7 годам колонии за госизмену и помощь Украине — ФСБ ▪️По данным спецслужбы, осуждённые вербовали добровольцев для ВСУ и передавали СБУ сведения о российских военнослужащих и военных объектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Назван последний ...
- Назван последний ...
- Брюссель отказал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым