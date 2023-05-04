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Постпредство КНР при ООН: Китай не поддерживает описание конфликта на Украине как «агрессию со стороны Российской Федерации»

Постпредство КНР при ООН: Китай не поддерживает описание конфликта на Украине как «агрессию со стороны Российской Федерации»

Китайская Народная Республика не поддерживает описание украинского конфликта как «агрессию со стороны Российской Федерации».

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