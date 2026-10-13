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Strong Floor, No Ceiling

Strong Floor, No Ceiling: Building a New Foundation for the American Dream by Oliver B. Libby. A blueprint to reconnect our fractured country and restore belief in opportunity, fairness, and shared progress.

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