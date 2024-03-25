Приметы и традиции на Никифоров день 26 марта оповещают о приходе настоящей весны Полина АвдотьеваСтаринный праздник — Никифоров день — отмечается в народе ежегодно в 26-й день марта с особым великолепием и праздничным настроением.
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