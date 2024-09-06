Мое детство, юность, да и взрослая жизнь были очень счастливыми до недавнего времени. Ведь что бы в моей жизни ни происходило, я всегда знала, что у меня есть любящая и любимая семья, которая всегда поймет и поддержит.
После смерти мамы отец решил познакомить меня со своей второй семьёй, и искренне недоумевает, почему я не хочу
Комментарии
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F I
Это жизнь . Как не крути,это родители к детям кровные родственники, а меж собою чужие по крови просто в близких отношениях . Как знать ,может родители много чего о своих и на стороне отношениях скрывали от дочери . А желать смерти отцу за всё хорошее и счастливое детство глупее не придумаешь... По сути ,может неблагодарная дочь и с носом остаться загнав в могилу папашу, Есть кому принимать наследство ... Вряд ли папочка дворник или сантехник от которого забеременела и родила молодуха , ровесница его дочери... Уже сейчас всё предполагаемое наследство достается одной только не дочери (от того и бесится и проклинает ), а делится на трёх дочерей . А будет себя вести с проклятиями в адрес родного отца ,тот в конце концов может и посмертное завещание составить на маленьких детей и молодую жену оставив дочери лишь могилку матери на память...
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11 час.
Вера Федорова
Может быть, я слишком меркантильна, но, будь на месте автора, постаралась бы выдержать себя в руках, отреагировать максимально спокойно и порешать вопрос с наследством- наверняка, есть общее семейное жильё. Дальнейшее общение с отцом, скорее всего бы, ограничила и свела к минимуму. Хотя, кто знает...как говорят, время лечит, -ведь он был, как я поняла, хорошим отцом. Да и сёстры, как никак. Жизнь такая короткая, чтобы тратить время на самопоедание...
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8 час.
Ольга Гусева
Думаю, что это эмоции. Они пройдут. Вот тогда следует включить разум. Если он есть, конечно. И хоть толику мудрости. Папашка всего лишь человек. И да. Он такой. Не такой, какого автор себе придумала. И почему кто-то ему залазил в штаны то? Так рассуждать может только недалёкий человек. Смеюсь. Почему не он к ней в трусишки забрался то? Почему всегда виноват кто-то? Что за мода осуждать жизнь родителей. Вы разве чувствовали себя обделённой родительской любовью? Да и дети то в чём виноваты? В том, что их родили? Они, родители, жили так, как жили ОНИ. Автор, живите так, как считаете нужным именно ВЫ САМИ. Ведёте себя как напыщенный ребёнок. Взрослеть пора уже. И не судить. Свой выбор делайте сами. Кого любить, кого ненавидеть. А женщина, у которой от отца дети, Вам лично, автор, ничего не должна. Она свободная барышня. И с кем ей встречаться тоже сама решает. Это жизнь. Разные люди, разные судьбы. Вы сами не знаете, что с Вами будет завтра, как сложится Ваша жизнь. Никогда не говори никогда. Человек часто сам не знает как поступит в тоий или иной ситуации. Так что не стОит зарекаться. Мудрейте, если Вам это Ваш разум позволит.
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8 час.
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