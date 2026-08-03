Сентябрьские выборы станут разгромом для Мерца и запустят его отставку – эксперт

Обозреватель «Российской газеты», автор Telegram-канала «Германия-Россия» Тимофей Борисов в программе «Мнение» на News Front новость о том, что руководство ХДС не исключает отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
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