«Ростех» назвал санкции Японии «пустым звуком»

В госкорпорации «Ростех» прокомментировали решение Японии ввести санкции против предприятий группы. «С токсичными странами, как и с токсичными людьми, есть один способ поведения — не обращать на них внимания», — заявили в пресс-службе «Ростеха», передаёт РИА Новости.