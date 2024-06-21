«Ростех» назвал санкции Японии «пустым звуком»

В госкорпорации «Ростех» прокомментировали решение Японии ввести санкции против предприятий группы. «С токсичными странами, как и с токсичными людьми, есть один способ поведения — не обращать на них внимания», — заявили в пресс-службе «Ростеха», передаёт РИА Новости.
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