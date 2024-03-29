Криптовалютные банкоматы возобновят работу, как только биткоин "FOMO" наберет обороты

По мнению главы крупного оператора биткоин-банкоматов, скоро будет наблюдаться глобальное ускорение установки таких банкоматов после сокращения биткоина вдвое, периода, когда страх пропустить возможность (FOMO) в криптовалюте обычно достигает своего пика.