Криптовалютные банкоматы возобновят работу, как только биткоин "FOMO" наберет обороты

По мнению главы крупного оператора биткоин-банкоматов, скоро будет наблюдаться глобальное ускорение установки таких банкоматов после сокращения биткоина вдвое, периода, когда страх пропустить возможность (FOMO) в криптовалюте обычно достигает своего пика.
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