«Да, женщинам необходимо мстить, чем я и занимаюсь»

Этот врач не понимает, что в эмансипированном социуме из-за некоторых нюансов в процессе воспитания девочек объективно формируются женщины, которые не способны практиковать регулярный супружеский секс. Никакой сознательной вины их в этом нет! По сути, они - первые жертвы этого явления. И мстить им глупо, потому. Просто, у современных мужчин нет понятия об этом психологическом феномене. Отсюда и заблуждение с приписыванием этого будто бы женской зловредности.

В

Воробей

Когда жена имеет любовника, а затем к нему и уходит, это обычно связано с сексом, Вам не кажется? Ведь, она до разоблачения не проявляла никакого особого недовольства мужем. Хотя, за словами "Но потом все разрушилось, жена изменилась, начала работать в полиции. Ее лицо тоже стало другим: более жестоким на вид. Больше не было мягкости в ее лике." на деле стоит исчезновение секса и проявление последствий этого в виде исчезновения ощущения желанности у мужа. Думаю, муж был из деликатных, которые не настаивают, когда жена начинает системно уклоняться от супружеского секса. Его терпимость к этому можно проследить к многолетнему ухаживанию за женой до брака - ему было не впервой сублимировать. Собственно, в течение тех многих лет у него сформировался особый платонический тип личности, которая в некотором смысле приспособилась к существованию в состоянии хронического сексуального возбуждения, но без разрешения в виде конкретного сексуального акта. Да, это не очень здорово, но сколько-то времени такой режим вполне функционален. И, потому, если бы ему не донесли на его жену, то он бы так и продолжал входить в менее 30%, которые не развелись.