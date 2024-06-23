Документальные фильмы о промышленных предприятиях России популяризуют инженерные профессии среди молодежи

На расширенном заседании Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое состоялось в рамках Чебоксарского экономического форума, была представлена инициатива по созданию документальных фильмов о работе промышленных предприятий России.
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