Говоря про ОШ мы не имеем права обойти великий и прекрасный роман "Анна Каренина".Трагедия Анны - трагедия болезненной гордости, выращенной и выпестованной под маской абсолютного самообладания: другие недостойны видеть не то что потребность в них, а даже эмоции по их поводу, не заслужили, потому что "не горят".