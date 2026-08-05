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Комиссия Минздрава России в среду рекомендовала расширить перечень ЖНВЛП

Комиссия Минздрава России в среду рекомендовала расширить перечень ЖНВЛП

Пресс-служба руководства Министерства здравоохранения Российской Федерации проинформировала о том, что специальная ведомственная комиссия в субботу вечером вынесла рекомендацию о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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