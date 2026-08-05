Комиссия Минздрава России в среду рекомендовала расширить перечень ЖНВЛП

Новости внутренней и внешней политики в России

Пресс-служба руководства Министерства здравоохранения Российской Федерации проинформировала о том, что специальная ведомственная комиссия в субботу вечером вынесла рекомендацию о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.