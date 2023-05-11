Макдэвид, Пастрняк и Карлссон – претенденты на приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов

Приз вручается лучшему игроку сезона НХЛ по версии хоккеистов. В тройку претендентов вошли форвард Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), нападающий Давид Пастрняк («Бостон») и защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе»).
Популярные статьи
- Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса
- Месси извинился перед «ПСЖ», Черчесов снова чемпион, победа сборной «России 25», Карацев проиграл Штруффу, задержан главный подозреваемый в избиении Шведа и другие новости
- «Так мало проводим с ними времени». Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию с детьми
Свежие комментарии