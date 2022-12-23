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Дмитрий Аленичев: «Дзюба, Соболев и Заболотный затерялись бы в Азии. Ошибаюсь? Пусть поедут и докажут обратное!»

Дмитрий Аленичев назвал российских игроков, которые не смогли бы проявить себя в Азии. «Я маленький, как японец или кореец.

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