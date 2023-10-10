В Новосибирске продают кафе на Михайловской набережной за 7,5 млн рублей

В заведении два этажа, в штате четыре повара, столько же барменов и два официанта.На площадке интернет-объявлений "Авито" появилось сообщение о продаже общепита под названием "Еда DJ кофе", расположенного посреди Михайловской набережной в Новосибирске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии