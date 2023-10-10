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В Новосибирске продают кафе на Михайловской набережной за 7,5 млн рублей

В Новосибирске продают кафе на Михайловской набережной за 7,5 млн рублей

В заведении два этажа, в штате четыре повара, столько же барменов и два официанта.На площадке интернет-объявлений "Авито" появилось сообщение о продаже общепита под названием "Еда DJ кофе", расположенного посреди Михайловской набережной в Новосибирске.

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