По следам Британии: ЕС может покинуть ещё одна страна

Влад Владимиров

Давно известно, что все крысы бегут с тонущего корабля.))) Не исключением и венгры здесь, похоже, оказались... В мире шакалов же заведено быть каждому за себя... Все их умиления друг другом сплошным пшиком сейчас стали...)))