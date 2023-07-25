Вслед за Британией из Евросоюза может выйти ещё одна страна — Венгрия. Такой сценарий не исключил экс-глава Центробанка Венгрии Андраш Симор.
По следам Британии: ЕС может покинуть ещё одна страна
Комментарии
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Влад Владимиров
Давно известно, что все крысы бегут с тонущего корабля.))) Не исключением и венгры здесь, похоже, оказались... В мире шакалов же заведено быть каждому за себя... Все их умиления друг другом сплошным пшиком сейчас стали...)))
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