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По следам Британии: ЕС может покинуть ещё одна страна

По следам Британии: ЕС может покинуть ещё одна страна

Вслед за Британией из Евросоюза может выйти ещё одна страна — Венгрия. Такой сценарий не исключил экс-глава Центробанка Венгрии Андраш Симор.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Давно известно, что все крысы бегут с  тонущего корабля.))) Не исключением и венгры  здесь, похоже, оказались... В мире шакалов же заведено быть каждому за себя... Все их умиления друг другом  сплошным пшиком сейчас стали...)))
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