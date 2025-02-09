Правоохранители рассказали россиянам о новом мошенническом способе

Злоумышленников теперь не останавливает двухфакторная защита данных на «Госуслугах». Мошенники могут выкрасть личную информацию или оформить кредиты на украденные данные, представившись операторами связи.
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