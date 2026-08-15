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«Я расплакался»: Филипп Киркоров заговорил о завершении карьеры

«Я расплакался»: Филипп Киркоров заговорил о завершении карьеры

Для артиста оказалась болезненной мысль об уходе со сцены. Филипп Киркоров соцсетиНа светском мероприятии, посвященном 20-летию победительницы конкурса «Мисс БРИКС 2026» Валентины Алексеевой, гостей ждал не просто вечер музыки и цветов, а по-настоящему пронзительный эпизод.

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