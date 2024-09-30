30 сентября — День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.Два года назад в исторических регионах прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации, где большинство местных жителей высказались за воссоединение.
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