Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Решение по Валиевой - оно ведь не только о спорте, хотя и о спорте тоже...

Решение       "международной"  (читай    западной)  спортивной    бюрократии   по  Валиевой  -  оно   ведь   далеко  не только    о  спорте,  хотя,  разумеется,   о  спорте тоже.

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