От «хочу пятерку» к реальному плану: как помочь школьнику ставить цели на учебный год

Советы от педагога для разного возраста фото: Midjourney / ParentsСентябрь — время нового старта. Для родителей это еще хороший момент, чтобы не только обсудить расписание и кружки, но и вместе с ребенком подумать о том, чего ему хотелось бы достичь в новом учебном году.
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