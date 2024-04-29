Как ошибочно осужденный пенсионер из Уфы 65 лет борется за справедливость

Осужденный за чужое преступление Фатхулла Исхаков рассказал о борьбе за честное имяФатхулла Исхаков Тринадцать лет в лагере по ложному обвинению, работа в лагере, оскорбления, избиения и 65 лет борьбы за справедливость.