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Семак — об игровой форме бразильца Аугусто: «Проблема в том, что ему не хватает уверенности»

Семак — об игровой форме бразильца Аугусто: «Проблема в том, что ему не хватает уверенности»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над махачкалинским «Динамо» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался об игровой форме бразильского нападающего Фелипе Аугусто.

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