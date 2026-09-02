Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над махачкалинским «Динамо» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался об игровой форме бразильского нападающего Фелипе Аугусто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина — о проща...
- Роднина о памятни...
- Ненавидел СССР, с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым