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МАК завершил отчёт об авиакатастрофе "Суперджета" в Шереметьево в 2019 году

МАК завершил отчёт об авиакатастрофе "Суперджета" в Шереметьево в 2019 году

Авиакомпания "Аэрофлот", которой принадлежал самолёт, подписала документ МАК с особым мнением.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отправит Франции, Германии и США отчёт о крушении самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево в 2019 году.

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