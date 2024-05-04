МАК завершил отчёт об авиакатастрофе "Суперджета" в Шереметьево в 2019 году

Авиакомпания "Аэрофлот", которой принадлежал самолёт, подписала документ МАК с особым мнением.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отправит Франции, Германии и США отчёт о крушении самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево в 2019 году.
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