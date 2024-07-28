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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Угальде — очень талантливый игрок, он еще не раскрыл свой потенциал, но способен это сделать». Журналист De Telegraaf о форварде «Спартака» 

«Угальде — очень талантливый игрок, он еще не раскрыл свой потенциал, но способен это сделать». Журналист De Telegraaf о форварде «Спартака» 

В 17 матчах за «Спартак» 22-летний форвард забил 1 гол. «Угальде не оправдывает ожидания? Угальде — молодой футболист, ему нужно время, чтобы прогрессировать в российском чемпионате.

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