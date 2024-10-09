В Кремле ответили на сообщения о секретных звонках Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные о семи (с 2021 года) телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и экс-главы США Дональда Трампа не соответствуют действительности.
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