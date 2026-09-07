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Регионы России

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Франция обновила рекорд сентября по температуре до 40,3°C

Франция обновила рекорд сентября по температуре до 40,3°C

Французские метеорологи зафиксировали рекордно высокую для сентября температуру в стране. В воскресенье в департаменте Тарн на юге Франции воздух прогрелся до 40,3°C, превысив предыдущий рекорд в 40,2°C, установленный в 2022 году.

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