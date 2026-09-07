Франция обновила рекорд сентября по температуре до 40,3°C

Французские метеорологи зафиксировали рекордно высокую для сентября температуру в стране. В воскресенье в департаменте Тарн на юге Франции воздух прогрелся до 40,3°C, превысив предыдущий рекорд в 40,2°C, установленный в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Дании произошла...
- В Екатеринбурге а...
- Белоруссия сохран...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым