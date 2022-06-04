Экипаж глубоководного аппарата АС-40 Тихоокеанского флота провёл тренировку по спасению подводников

Экипаж глубоководного аппарата АС-40 Тихоокеанского флота провёл тренировку по спасению подводников

Тренировка была проведена в соответствии с планом боевой подготовки флота в обеспечении спасательного судна «Георгий Козьмин».

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