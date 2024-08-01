Золото подорожало до исторического максимума

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
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