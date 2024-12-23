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Петербургский дневник

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Мошенники начали публиковать фейковые номера служб поддержки «Госуслуг»

Мошенники начали публиковать фейковые номера служб поддержки «Госуслуг»

Это позволяет им похищать доступ к аккаунтам пользователей портала Мошенники начали создавать поддельные справочные сайты и размещать на них ложные номера служб поддержки «Госуслуг», что позволяет им похищать доступ к аккаунтам пользователей портала.

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