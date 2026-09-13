СК возбудил дело после атак ВСУ на гражданские объекты в Нижнекамске

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следователи возбудили уголовное дело после атак ВСУ на гражданские объекты в Нижнекамске «Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооружённых формирований Украины на город Нижнекамск Республики Татарстан (ст.