СК возбудил дело после атак ВСУ на гражданские объекты в Нижнекамске

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следователи возбудили уголовное дело после атак ВСУ на гражданские объекты в Нижнекамске «Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооружённых формирований Украины на город Нижнекамск Республики Татарстан (ст.
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