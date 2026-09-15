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Дело Невзорова* и его жены о финансировании экстремизма дошло до суда

Дело Невзорова* и его жены о финансировании экстремизма дошло до суда

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело, фигурантами которого стали журналист-иноагент Александр Невзоров* и его супруга Лидия Невзорова**.

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